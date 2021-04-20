У Києві перейменувати станцію метро "Героїв Дніпра" і провести її ре-дизайн
Як передає Politeka.net, відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.
"Пропоную перейменувати (декомунізувати) станцію з Героїв Дніпра в Героїв УПА на честь сили боролися проти обох у пантів російсько-більшовицького і німецького нацистського. А також замінити козацьку стрічку на колінах стінах станції на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів", - повідомив автор документа.
Також він зазначив, що наявності такої назви станції метро столиці недоречно.
"В оформленні станції присутня Гвардійська стрічка, яка також сумнозвісна як колорадська і застосування якої в Україні після 2014 року є на мою думку, щонайменше недоречним", - зазначив автор петиції.
Раніше в Інституті національної пам'яті України повідомляли, що на процедуру демонтажу символіки часів СРСР з "Батьківщини матері", пам'ятника Щорса і міст Патона знадобиться орієнтовно рік.
Нагадаємо, в Україні набув чинності пакет законів про декомунізацію 21 травня 2015 року.
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