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У Києві перейменувати станцію метро "Героїв Дніпра" і провести її ре-дизайн



Як передає Як передає Politeka.net , відповідна петиція з'явилася на сайті Київської міської ради.

"Пропоную перейменувати (декомунізувати) станцію з Героїв Дніпра в Героїв УПА на честь сили боролися проти обох у пантів російсько-більшовицького і німецького нацистського. А також замінити козацьку стрічку на колінах стінах станції на червоно-чорну символіку боротьби українського народу проти окупантів", - повідомив автор документа.

Також він зазначив, що наявності такої назви станції метро столиці недоречно.

"В оформленні станції присутня Гвардійська стрічка, яка також сумнозвісна як колорадська і застосування якої в Україні після 2014 року є на мою думку, щонайменше недоречним", - зазначив автор петиції.

Раніше в Інституті національної пам'яті України повідомляли, що на процедуру демонтажу символіки часів СРСР з "Батьківщини матері", пам'ятника Щорса і міст Патона знадобиться орієнтовно рік.