Дівчина, яка курила у вагоні київського метро, вирішила похвалитися своєю популярністю

Блогерка заявила, що ця подія принесла їй швидку популярність за найкоротші терміни.

Відео з'явилося в Telegram-каналі "Київ Оперативний".

Дівчина каже, що її не хвилюють обговорення людей. А "популярність" ролика, де вона відобразила порушення правил користуваннями столичним метрополітеном, новоспечена блогерка назвала "інструкцією по отриманню популярності".

"Чекали вибачення? А їй плювати. Деякі члени суспільства невиліковні. Отримуйте",-пишуть автори публікації в телеграм-каналі.

Нагадаємо, що в прес-службі метрополітену за даним фактом вирішили звернутися до правоохоронців.

"Висновок-курити в громадських місцях не можна . Це хамство", " Так не треба піарити Аккі подібних об**бишей, все просто. Це закономірно, що у цих пубертатів пригнічених на певний час підлітковим максималізмом, включиться подібний психологічний захист з прагненням вийти королевою з абсурдної ситуації", "заспокойтеся, нічого катастрофічного вони не зробили. Прийде час стане соромно. А так це просто дитячі пустощі)", - пишуть українці в коментарях.

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