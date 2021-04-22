Киян та жителів області попередили про небезпеку

Як передає Politeka.net, повідомлення опублікували на сайті ДСНС України.

"За інформацією Укргідрометцентру, в найближчу годину з утриманням до кінця дня грози, місцями град (і рівень небезпеки, жовтий)", - йдеться в повідомленні.

Рятувальники попереджають, що якщо ви знаходитесь вдома, закрийте всі вікна та двері. Крім того, не бажано знаходиться близько до електроприладів, антен і проводів.

Якщо ви знаходитесь на вулиці, уникайте високих дерев, металевих парканів, стін, у яких ростуть дерева.

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Найближчим часом холодна погода змінюватиме теплою кожні 5 днів.

Так, у п'ятницю опади обрушаться на всі області, а вже на вихідних західні регіони зможуть перепочити від дощів і насолодитися сонцем, проте температура повітря трохи впаде.

Також в Укргідрометцентрі попереджають, що вночі 24 квітня в західних і північних областях, вночі 25-27 квітня в Україні, крім півдня, очікуються сильні заморозки в повітрі 0-3 градусів у південних, 24 квітня і в центральних областях - заморозки до 5 градусів нижче нуля.

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