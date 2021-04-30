Синоптики дали детальний прогноз погоди на травневі свята в Києві

Так, згідно з даними на сайті У Києві та області очікуються рясні дощі цими вихідними та наступного тижня.

30 квітня в столиці очікують грозу при температурі повітря від +9 до +17 градусів.

Грозу прогнозують і на Великдень, який цього року відзначають 2 травня, температура повітря досягне +21 градуса.

Дощі припиняться лише 5 травня і знову відновляться 8 числа.

У понеділок і вівторок, 3 і 4 травня, буде сильний вітер.

Справжнє тепло очікується в п'ятницю 7 травня. У цей день опадів не передбачається, а температура повітря буде від +12 до +24 градусів. А в суботу та неділю буде вже справжня спека, в ці дні очікується до +26 градусів.

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Весна в 2021 році видалася напрочуд холодною і дощовою. Однак, за прогнозом синоптика, до кінця квітня температура почне впевнено підвищуватися, а опади стануть короткочасними і не такими частими.

«У першій декаді травня очікується дуже тепла погода. Цього року ми святкуємо Великдень 2 травня, тому ймовірно погода буде хороша", - розповів синоптик.