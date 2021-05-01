1 травня столиця України послабила жорсткі карантинні обмеження
У Києві дозволили роботу громадського транспорту без спецпропусків, також з 1 травня в Києві дозволили роботу закладів торгівлі, торгово-розважальних центрів, ринків, ярмарків, кафе та ресторанів, спортивних залів та фітнес-центрів, роботу кінотеатрів, інших закладів культури, проведення масових заходів, Центрів надання адміністративних послуг.
З 5 травня продовжиться освітній процес у приміщеннях закладів, прийом документів для зарахування дітей до перших класів, проведення професійно-практичної підготовки та Державної кваліфікаційної атестації.
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Раніше ми писали, що синоптики дали детальний прогноз погоди на травневі свята в Києві.
Так, згідно з даними на сайті У Києві та області очікуються рясні дощі цими вихідними та наступного тижня.
Грозу прогнозують на Великдень, який цього року відзначають 2 травня, температура повітря досягне +21 градуса.
Дощі припиняться лише 5 травня і знову відновляться 8 числа.
У понеділок і вівторок, 3 і 4 травня, буде сильний вітер.
Справжнє тепло очікується в п'ятницю 7 травня. У цей день опадів не передбачається, а температура повітря буде від +12 до +24 градусів. А в суботу та неділю буде вже справжня спека, в ці дні очікується до + 26 градусів.
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