Швидкий і недорогий проєкт із реконструкції Подільської набережної розробила громадська організація дизайнерів-волонтерів «Агенти Змін».

У блозі Катерині Павлової «in kyiv» на Youtube співзасновник «Агентів Змін» і школи «Урбанина» Максим Головко розповів про це детальніше.

Гість програми зазначає, що організація «Агенти Змін» ґрунтовно дослідила весь Поділ та поміркувала, як реалізувати простір, перш ніж починати роботу над цим проєктом. «Так з’явилась концепція “Коло Подолу”, яка має з’єднати три історичні гори: Замкову, Щекавицю і Хоревицю», - розповідає Головко.

Завдання, що стояло перед організацією, складалося з кількох частин. Перша – це комфортний прохід до набережної. Тобто, каже він, йдеться про влаштування наземних переходів, які будуть не тільки зручними, але й безпечними.

«Друга частина - це наситити набережну активностями», - повідомляє співзасновник «Агентів Змін». Особливу увагу він звертає на дитячі спортивні майданчики, що цілком би підійшли для дозвілля на набережній та простого відпочинку в затінку. «Треба озеленити набережну, тому що навіть та набережна, яка була років 50 назад - там все одно було більше дерев, ніж зараз», - додає Головко.

Третя частина – це забезпечення чистоти на території набережної. Цей етап, каже гість програми, найважливіший і найскладніший. По-перше, немає жодного сенсу у всіх попередніх рішеннях, якщо набережна буде брудною. По-друге, розв’язання цієї проблеми вимагає зміни самої системи користування річками та управління водою в Києві.

Нагадуємо, Павлова пояснила, якою має бути правильна набережна.