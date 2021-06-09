Скільки зараз коштує орендувати квартиру у Києві? Про це у програмі «Що далі?» на каналі «Знай 24» розповідає експерт в області нерухомості Олексій Коваль.

«Я б не сказав, що розкид цін такий вже великий. Орендувати у Києві однокімнатну квартиру, в залежності від району, коштує від п'яти до восьми тисяч гривень. Якщо мова йде про хороший житловий комплекс поруч з метро, ​​оренда може коштувати й дванадцять тисяч. Втім, я нещодавно чув, що такі квартири у Вишгороді здаються і по десять тисяч. Тобто оренда квартир останнім часом трохи зросла в ціні. Звичайно, найдорожче обійдеться квартира в центрі міста, наприклад, в Печерському районі», - говорить експерт.

У всьому іншому, зазначає він, різниця в цінах між лівим і правим берегом несуттєва.

«Якщо ми хочемо орендувати квартиру площею або сорок квадратних метрів, або шістдесят - різниця в ціні буде не дуже великою. Далі вже йдуть двокімнатні та трикімнатні квартири. Там дійсно починається великий розкид цін - від двох до десяти тисяч доларів. Останнє, правда, відноситься вже, скоріше, до п'ятикімнатної квартири. Але в тому, що стосується маленьких квартир, великої різниці в ціні немає», - зауважує Олексій Коваль.

Раніше, як повідомляє Politeka, економіст Олексій Кущ заявив, що кредит на покупку квартири під високі відсотки не може називатися іпотекою.

Також він наполягає на тому, що іпотечне кредитування має бути доступним для всіх.