Експерт з питань Громадського бюджету Володимир Басовський в інтерв’ю виданню Kyiv.press розповів про формат е-демократії, який працює в Києві вже п’ять років. Основне його завдання, зазначає Басовський – долучити киян до розвитку міста. Експерт пояснив, як проходить процес збору голосів для перемоги

За його словами, автори зможуть попрактикуватись у складанні кошторису свого проєкту та повинні довести, що їхня ідея здатна сприяти розвитку Києва і буде корисна для киян. Інша перевага Громадського бюджету, зазначає Басовський – це уникнення корупційної складової, адже переможець контролює реалізацію проєкту компетентними органами.

«Як правило, самі проєкти малобюджетні – 50-100 тисяч гривень. Виграти великому проєкту дуже складно», - додав Басовський.

За його словами, зібрати голоси людей для перемоги дуже складно, адже потрібно активно агітувати їх за свій проєкт, залучати не лише друзів та знайомих. Басовський зазначив, що він не має доступу до технічної частини системи, щоб говорити про ймовірність використання накручування голосів, але кожного року відбуваються певні аномалії в процесі голосування, які свідчать, що з цим треба розбиратися. Наприклад, каже він, не можна набрати тисячу голосів за одну ніч.

Експерт впевнений, що за допомогою Громадського бюджету можна боротися із низькою активністю людей.

«Авторів у Києві дуже мало — до тисячі осіб, для тримільйонного міста це мало. Ми вирішили, що треба виховувати активність, починаючи зі шкіл. Бо в системі освіти немає нічого про проєктний менеджмент, бюджетні процеси», - каже експерт.

Експерт зазначив, що брати участь у голосуванні можуть кияни або ті, хто працює в місті і офіційно є платником податків.

Час голосування, пояснив Басовський – 28 днів, і це досить багато і важко для авторів проєктів через величезну кількість телефонних дзвінків, необхідність постійної комунікації і взаємодії з людьми. Щоб набрати потрібну кількість голосів, каже він, потрібно іти на вулицю і просити перехожих проголосувати. Вигода від цієї роботи, за словами експерта, не фінансова, зате автори розумітимуть, що їхній проєкт зробив вклад у розвиток міста.

«Автори проєктів — ті, хто дійсно хоче щось поміняти в Києві і домогтися результату», - вважає Басовський.

Як повідомляла Politeka, Козуб розповів, якою є політична українська нація та типовий українець.

Також Politeka повідомляла, що економіст Абдрахманов закликав українців розвивати в своїй країні освіту.