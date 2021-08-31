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Сьогодні важко обрати гарну школу. Батькам важливо мати впевненість у тому, що їх дитина отримає дійсно якісну освіту, зможе відмінно скласти ЗНО та отримати вищу освіту в одному з кращих ВНЗ країни.

Незалежне оцінювання стало своєрідним кордоном, перетин якого дає учню шанс поборотися за бюджетне місце в кращих вітчизняних університетах. Не дивно, що результати випускників на ЗНО й лягли в основу складання рейтингу кращих шкіл від інформаційно-освітнього ресурсу «Освіта.ua». Нещодавно було опубліковано рейтинг кращих вітчизняних шкіл за результатами 2021 року. Детальніше про алгоритм розрахунку рейтингу можна прочитати за посиланням.

Дистанційна школа в ТОП-200 за результатами ЗНО

Останні роки показали актуальність дистанційної форми навчання, більшість вітчизняних шкіл зіткнулися з екстреною необхідністю впроваджувати нові технології та незвичний формат навчання.

Разом з кращими фізико-математичними школами та ліцеями при університетах в ТОП-50 увійшла й перша в Україні дистанційна школа — «Оптіма». Їй вдалося обігнати не лише всіх своїх дистанційних колег, але й майже 15 000 навчальних закладів з очною або змішаною формою навчання по всій країні. В 2021 році «Оптіма» посіла 40 місце серед шкіл України та 23 – серед навчальних закладів столиці.

В «Оптімі» прокоментували, що такими результатами школа зобов'язана високому професіоналізму своїх педагогів, копіткій роботі, партнерському ставленню до учнів, сучасним освітнім технологіям та передовим авторським методикам. З 2014 року «Оптіма» орієнтується на міжнародні стандарти, застосовує передовий європейський досвід освіти в нашій країні.

Нагадаємо, в 2020 році «Оптіма» також показала відмінні результати і посіла 41 місце по Україні та 23 місце серед київських навчальних закладів.