У новій програмі «in kyiv» з блогером Катериною Павловою інженер і урбаніст Дмитро Макагон розповів про найгірший громадський транспорт у столиці.

«Найжахливіший громадський транспорт у Києві – це маршрутки, якщо їх взагалі можна назвати транспортом, вони в жахливому стані та жахливо себе ведуть на дорогах. Навіть коли ти не їдеш в маршрутці, вона тебе все одно напружує, коли ти їдеш в автівці, велосипедом, вони жахливо себе ведуть на дорогах. Вони випускають вихлопні гази, як каракатиця чорнила», - підкреслив він.

Макагон сказав, що ідеальним громадським транспортом Києва міг би бути трамвай, бо він оптимальний з точки зору ціни, з точки зору якості та пасажиропотоку. Трамвай можна оптимізувати без виділених смуг, вважає він, бо можна оптимізувати світлофори на пропуск громадського транспорту. Щоб коли під’їжджає трамвай до світлофора, він мав пріоритет проїзду.

«З метро у Києві потрібно працювати та розвивати, але це дуже дорого. Світовий банк здійснював розрахунки і не рекомендував Києву будувати метро, бо це дуже дорого і дуже довго. І вже ми обіцяємо, що метро на Троєщину буде у 2050 році, але це мені вже буде 60 років. А трамвайне сполучення можна розбудувати за п’ять років, а потім вже будуйте собі метро, якщо так хочете. Але ж можна, щоб люди чекали з більш менш якісним транспортом», - резюмував він.

Нагадуємо, Politeka повідомляла, зі слів Антонова, що паркувальна розмітка працює тільки тоді, коли люди не порушують правила.