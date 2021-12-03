Моторошний інцидент стався в четвер ввечері, 2 грудня, на станції Київського метрополітену "Палац Україна". На місці працювали рятувальники, поліція та "швидка допомога".

Так, близько 17.32 на лінію "101" надійшло повідомлення, що на першу колію під поїзд потрапила людина. Рятувальники деблокували постраждалу дівчину і передали медикам "швидкої допомоги", повідомляє прес-служба ДСНС Києва.

У Мережі з'явилися кадри, де видно, як дівчина впала під потяг. Вона підійшла до краю, впавши на рейки перед вагоном метро.

Рятувальники за допомогою медичних ношей деблокували постраждалу. Її терміново госпіталізували в лікарню, стан дівчини невідомий.

В результаті НП рух поїздів у напрямку станції метро "Героїв Дніпра" на деякий час було призупинено.

Українці бурхливо обговорюють у Мережі цю подію:

"Як вона на рейках опинилася?"

"Слава Богу, що жива! Рятувальникам велике спасибі!!!"

"Працівники швидкої і пожежники це герої нашого часу👍 😁"

"На цих платформах вже давно пора зробити спеціальні загородження з дверима, які будуть відкриватися при прибутті поїзда. І за фактом вони себе окуплять, так як лінії будуть закриватися через такі випадки набагато менше, що заощадить бабки в результаті"

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