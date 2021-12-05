5 грудня о 03: 55 ночі до оперативно-координаційного центру ГУ ДСНС України у місті Києві надійшло повідомлення про пожежу, яка налякала місцевих.

Про це повідомляє Телеграм-канал Київ Оперативний. Уточнюється, що пожежа розгорілася за адресою: вулиця Червоноткацька, 52, що знаходиться в Деснянському районі столиці.

До місця виклику були направлені рятувальники з найближчих пожежно-рятувальних підрозділів. Коли вони прибули на місце НП, то встановили, що вогонь спалахнув на першому поверсі чотириповерхової адміністративної будівлі. Густий дим валив з вікон і дверей. Рятувальники не зволікаючи приступили до ліквідації пожежі.

Столичним пожежникам вдалося ліквідувати пожежу в адміністративній будівлі близько 04: 58 на площі 20 квадратних метрів.

До ліквідації пожежі було залучено: 6 одиниць техніки, а також 25 чоловік особового складу. На щастя, травмованих і загиблих на пожежі не виявлено. Причини та обставини пожежі з'ясовуватимуть правоохоронні органи.

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