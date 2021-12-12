Вранці в суботу, 11 грудня, не стало депутата Київради VIII скликання Олексія Новікова. Він ратував за захист екології. Йому було 38 років.
Про смерть Новікова повідомила його дружина Юлія в соцмережі Фейсбук, передає Politeka.net.
Прощання з молодим екс-депутатом відбудеться в неділю, 12 грудня, в Київському колумбарії на Байковому кладовищі о 14 годині. Відзначається, що з собою суворо заборонено нести вінки, тільки живі квіти.
Друзі сім'ї повідомили, що Новікову стало погано о 6 годині ранку. Викликали "швидку допомогу", проте медики лише констатували смерть. Причиною трагедії став серцевий напад. Це підтвердили на сайті КМДА.
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Колеги попрощалися з екс-депутатом, зазначивши, що він "завжди відстоював інтереси громади, але життя часто буває несправедливим і забирає в розквіті сил".
Українці висловлюють свої співчуття в Мережі:
"Дуже сумні новини! Прийміть щирі співчуття"
"Юлечка, прийми наші щирі співчуття. Останній раз бачила Льошу зі старшими дівчатками, ще подумала, який він хороший татусь і чоловік, допомагає тобі поки ти з маленькою Анютою. Мені дуже шкода, що так склалася доля у твоєї сім'ї. Все хороше від батька буде у дівчат, тобі - сил, подбай про себе, я навіть не можу слів підібрати, дуже співчуваю"
"Друзі, це просто шок. Прекрасний хлопець. Добрий відкритий завжди всім допомагав. Неможливо повірити мороз по шкірі... Ех Льоха, Льоха..."
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