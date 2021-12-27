Поки рідні шукали зниклого безвісти, зловмисники знімали з його банківських карток гроші - правоохоронці вийшли на грабіжників і затримали їх.

Так у вбивстві 50-річного головлікаря одного з медичних закладів Рівненської області підозрюються двоє чоловіків, повідомляє прес-служба Київської міської прокуратури.

Встановлено, що злочин стався 20 грудня. Перебуваючи в Києві, потерпілий звернувся на вулиці до одного з підозрюваних, 34-річного громадянина Киргизької Республіки, який працював у службі таксі, щоб той відвіз його в готель. У машині знаходився приятель таксиста - 43-річний громадянин Узбекистану. У якийсь момент чоловіки зметикували, що у пасажира можуть бути значні грошові кошти при собі.

Машина зупинилася і товариш таксиста пересів на заднє пасажирське сидіння, завдаючи ударів головлікарю кулаками і скляною пляшкою. Забравши особисті речі потерпілого, вони вивезли його за місто, де залишили вмирати в лісосмузі зі зв'язаними руками та ногами.

Отримавши інформацію від родичів про зникнення чоловіка, поліцейські приступили до пошуків. Було встановлено, що зловмисники користувалися банківськими картами загиблого. В ході слідчих заходів, підозрювані вказали на місце, де залишили людину.

Розслідування триває. Незабаром суд винесе рішення про запобіжний захід двом підозрюваним у вбивстві.

За даними видання "Рівне вечірнє", вбитим є голова правління санаторію "Червона Калина" Ярослав Сивий. Про смерть брата повідомив у соцмережі Руслан Сивий.

"Нелюди вбили мого Брата Ярослава. Самого доброго Брата в світі", - написав чоловік, додавши, що це було "банальне пограбування з метою наживи".

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