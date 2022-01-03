В одному з супермаркетів Києва жінка влаштувала бійку через небажання надягати захисну маску, в мережі показали кадри бійки.

Як повідомляє Телеграм-канал "Всевидящее ОКО", інцидент стався в Києві, судячи з усього - 2 січня.

Жінка увійшла в супермаркет без маски, через що охоронець зробив їй зауваження. Проте вона навідріз відмовилася надягати засіб захисту, а коли охоронець не пропустив її далі в приміщення, жінка накинулася на нього з кулаками.

Між ними зав'язалася бійка. Охоронець, намагаючись заспокоїти жінку, повалив її на підлогу, проте та продовжувала відбиватися, в тому числі і з застосуванням кулаків. Зрештою в конфлікт втрутився другий охоронець, який відтягнув свого напарника, поки жінка залишалася лежати на підлозі.

"Викликайте поліцію!", - кричала порушниця порядку.

"У київському супермаркеті жінка накинулася з кулаками на охоронця, який не хотів її пускати без маски", - йдеться в підписі до відео.

У мережі українці засудили жінку, яка накинулася на охоронця через власне порушення.

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