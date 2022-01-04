Якщо розглянути погоду по сезонах, то січень очікується контрастним по температурі - початок місяця похмурий, теплий, малосніжний, а ось друга половина морозна і зі снігопадами.

Про це повідомив портал Sinoptik. Вітер у столиці буде південно-західний, поривчастий, а іноді сильний. Температура повітря вночі коливатиметься.

4 січня, протягом усього дня в Києві збережеться хмарна погода. Увечері піде дощ. Температура повітря + 2 ... +6.



5 січня, небо в середу в столиці буде хмарним. Невеликий дощ буде йти весь час. Вдень він посилиться, а до вечора ослабне. Температура повітря + 3 ... +9.

6 січня, у четвер протягом усього дня триматиметься хмарна погода, без опадів. Температура повітря + 2 ... +4.

На Різдво 7 січня весь день у Києві небо буде ясним. Опадів синоптики не прогнозують. Температура повітря трохи опуститься -2 ... 0.

Наприкінці тижня фахівці прогнозують опади у вигляді снігу. Вранці Київ присипе снігом, який до полудня повинен закінчитися. Температура повітря в неділю і суботту -4 ... 0.

Варто відзначити, що лютий прогнозують холодний, сніговий місяць з сильними морозами в другій половині. В середині місяця снігові бурани, а в кінці тріскучі морози, сніг. Під кінець – потепління і мокрий сніг.

Нагадаємо, що кліматична зима застала зненацька киян.

Як повідомляла Politeka, новорічні локації в Києві заборонили відвідувати деяким українцям.

Також Politeka писала, про погоду в Києві на Новий Рік та Різдво 2022: побачимо справжню зимову казку.