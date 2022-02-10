Поліціянти викрали підозрюваного, і вимагали у нього велику суму в доларах США.

Поліціянти, що працюють в Дніпропетровській області, викрали людину в Києві, попутно вимагаючи у потерпілого гроші

Про те, що в столиці України, на місці злочину, були затримані троє співробітників одного з відділів Нацполіції Дніпропетровської області, які викрали українця, і вимагають у нього ж хабар, на своїй сторінці в соціальній мережі Facebook, інформує Київська міська прокуратура.

Зокрема, на гарячому "спіймали" заступника голови слідчого відділу, включаючи ще двох оперативників одного з управлінь поліції з Дніпровщини. Злочин було скоєно в середу, 9-го лютого: зловмисники приїхали до Києва, мотивувавши свої дії проведенням обшуку в будинку громадянина, відповідно до розпочатого кримінального провадження за фактом шахрайства.

Однак відразу після обшуку, ці ж поліціянти, без будь-якого ордера, затримали власника житла, і "упакували" громадянина у своє авто. Після вчинення таких протиправних дій, правоохоронці стали вимагати у потерпілого 12 000 доларів США у якості викупу, попередивши, що якщо оплата не буде проведена, громадянина звинуватять в шахрайстві, і помістять в слідчий ізолятор. Викраденому запропонували зробити дзвінок своїм знайомим, і зібрати необхідну суму.

На жаль, але щось пішло не так: приятелі потерпілого змогли зібрати тільки 6 300 доларів США, а в момент передачі грошей, поліціянти-викрадачі ще й були затримані правоохоронцями. Тепер підозрюваним загрожує кримінальна відповідальність, як мінімум за 2-ма статтями "КК України".

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що українцю, який вимагав безплатне лікування в лікарні, і в суперечці зламав руку медику, дали 1 рік реального терміну.

Також раніше ми інформували про те, що Нацполіція України використовує автомобілі - "фантоми", щоб приховано штрафувати українців за порушення ПДР.

А до цього наш портал повідомляли про те, що під міською радою у Кривому Розі, цього четверга, підірвали невідомий пристрій.