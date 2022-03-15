У Києві збираються ввести комендантську годину майже на дві доби - вона триватиме з вечора 15 березня до ранку 17 березня.

У Києві вводять комендантську годину з 20:00 15 березня до 7: 00 17 березня. Про це повідомив міський голова Києва Віталій Кличко. У цей час діятиме заборона на пересування містом без спецпропусків.

"Сьогодні - складний і небезпечний момент. Виходити можна тільки, щоб дійти до укриття. Тому прошу всіх киян підготуватися до того, що дві доби доведеться бути вдома або, за сигналом тривоги – в укритті", — підкреслив Кличко.

Ті ж обмеження ввели в Київській області. Це вимушені заходи, мета яких-захистити жителів регіону.

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