Всю ніч на 16-е березня, під столицею України йшли напружені артилерійські бої

Про те, що в цю ніч, ЗСУ почали контратакуючу операцію, внаслідок якої, "утилізовано" досить багато військової техніки "російської орди", включаючи й особовий склад окупантів, посилаючись на слова радника глави МВС, Вадима Денисенка, що прозвучали в ефірі "Єдиного телемарафону", пише " Укрінформ ".

Зокрема, в західному напрямку від Києва, весь темний час цієї доби тривали невтихаючі артилерійські бої, оскільки наша армія перейшла до наступальних дій. Таким чином, зараз, в середу, 16-го березня, за словами Денисенка, все "в цілому все йде нормально": ліквідовано досить багато військової техніки та живої сили рашистів.

Також, близько 6 години ранку, російські окупанти знову спробували завдати удару по Києву, але розрахунки ППО відпрацювали, і була збита як мінімум одна ракета.

До слова, до цього на "Politeka" писали про те, що у боях з окупантами загинула мати дванадцяти дітей.

Також раніше ми інформували про те, що окупанти викрали мера Скадовська та секретаря міськради.

А до цього наш портал повідомляли про те, що ЗСУ знищили 10 членів вищого командування армії окупантів.