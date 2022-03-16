Сьогодні, 15 березня, вже 20-й день війни Росії проти України. У більшості областей вночі лунали повітряні тривоги. Ворог продовжує цілеспрямовано знищувати інфраструктуру і будинки місцевих жителів.

У Гостомелі Київської області велика кількість житлових будинків були обстріляні або зруйновані окупантами. Про це повідомили в соціальних мережах.

На фото видно, що на вулицях міста іржавіє Знищена техніка окупантів, обстріляні багатоповерхові та приватні будинки жителів. Деякі споруди зруйновані настільки, що жити там вже неможливо.

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