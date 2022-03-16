В середу, 16 березня, ввечері російські окупанти обстріляли кілька будинків у Подільському районі Києва. Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко та ДСНС.

За даними рятувальників, внаслідок ворожого обстрілу сталося загоряння у трьох житлових приватних будинках.

ДСНС пожежники Київ обстріл

"16 березня о 17:16 до Служби порятунку 101 надійшло повідомлення про пожежу, яка виникла у Подільському районі столиці....По прибуттю, бійці виявили окремі осередки займання через потрапляння уламків снаряду в три 1-поверхові окремо розташовані житлові будинки", - йдеться в повідомленні.

ДСНС пожежники Київ обстріл

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О 18:34 рятувальники локалізували пожежу на загальній площі 150 кв. м та о 18:42 - ліквідували.

ДСНС пожежники Київ обстріл

На місці задіяно 4 одиниці основної та спеціальної пожежно-рятувальної техніки, а також 25 чоловік особового складу. Жертв та постраждалих немає.

ДСНС пожежники Київ обстріл

Кличко також додав, що внаслідок обстрілу пошкоджено газопровід низького тиску. Аварію ліквідовують фахівці газової служби.

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