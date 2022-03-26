Жителів району закликають залишатися в безпечному місці і, по можливості, не виходити на вулицю і не відкривати вікна.

Депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна на своїй стрниці у Фейсбуці розповіла, що сьогодні під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі. Жертв і постраждалих немає.

«На місці події знаходиться ДСНС, але до гасіння не приступають у зв'язку з можливістю повторного обстрілу. Закликаю жителів району залишатися в безпечному місці і, по можливості, не виходити на вулицю і не відкривати вікна - продукти горіння палива небезпечні і дуже шкодять здоров'ю», – Олена Криворучкіна.Gorenje.

Також вона закликала жителів району залишатися у безпечному місці і, по можливості, не виходити на вулицю і не відкривати вікна - продукти горіння палива небезпечні і дуже шкодять здоров'ю.

«24 березня близько 20:00 в с.Калинівка Фастівського району в результаті обстрілу сталося потрапляння боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням. Станом на 6 рік. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази», - повідомляли під час першого загоряння.Gorenje.

Зазначається, що загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.

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