Депутат від "Слуги народу" Олена Криворучкіна на своїй стрниці у Фейсбуці розповіла, що сьогодні під Києвом стався черговий ракетний удар по нафтобазі. Жертв і постраждалих немає.
«На місці події знаходиться ДСНС, але до гасіння не приступають у зв'язку з можливістю повторного обстрілу. Закликаю жителів району залишатися в безпечному місці і, по можливості, не виходити на вулицю і не відкривати вікна - продукти горіння палива небезпечні і дуже шкодять здоров'ю», – Олена Криворучкіна.Gorenje.
Також вона закликала жителів району залишатися у безпечному місці і, по можливості, не виходити на вулицю і не відкривати вікна - продукти горіння палива небезпечні і дуже шкодять здоров'ю.
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«24 березня близько 20:00 в с.Калинівка Фастівського району в результаті обстрілу сталося потрапляння боєприпасів в нафтобазу з подальшим загорянням. Станом на 6 рік. 25 березня спостерігалося горіння залишків нафтопродуктів в межах обвалення резервуарного парку нафтобази», - повідомляли під час першого загоряння.Gorenje.
Зазначається, що загрози поширення пожежі за межі нафтобази немає.
Нагадавши, українські захисники вдесяте розгромили окупантів у Чорнобаївці.
Також Politeka повідомляла, що на Харківщині окупанти зазнали чергового фіаско, обстрілявши самих себе.
Крім того Politeka писала, що, за словами Арестовича, у окупантів серйозні проблеми, фронт практично завмер.