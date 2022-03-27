В обласній адміністрації повідомили, де зараз обстріли, ворожа техніка та гуманітарна катастрофа.

За весь період війни руйнування зафіксовано у 34 з 69 громад Київщини, що складає 49,2%, загалом більше 500 об’єктів Київщині. Про ситуацію станом на 27 березня повідомила обласна адміністрація.

За минулу добу зафіксовано більше 30 обстрілів російськими військами житлових масивів та соціальної інфраструктури області.

Критичних руйнувань завдано у громадах:

Бучанській, Ірпінській, Гостомельській, Бородянській, Макарівській, Великодимерській.

Найнебезпечніші напрямки:

Житомирська траса,

Буча – Ірпінь – Гостомель,

Немішаєве,

Дмитрівська громада,

Макарівська громада,

північ Вишгородського району

території деяких населених пунктів Баришівської, Калитянської, Великодимерської громад.

Ситуація контрольована:

Білоцерківський район,

Бориспільський район,

Обухівський район.

Бучаський район.

Макарівська, Бучанська, Ірпінська, Гостомельська громади - обстріли.

Білогородська громада - ракетні удари та обстріли градами (зокрема в с. Білогородка та Святопетрівське).

Село Гореничі - мінометний обстріл.

Клавдієво-Тарасове, Северинівка, Березівка, Миколаївка - на межі гуманітарної катастрофи.

Майже в усіх громадах району зруйнована інфраструктура.

Броварський район.

У Баришівській, Калитянській та Великодимерській громадах - ворожа техніка.

Багато зруйнованої інфраструктури та пошкоджених будинків.

Вишгородський район.

В Іванківській, Димерської та Поліської громадах гуманітарна катастрофа.

Славутич повністю ізольований.

Фастівський район.

Обстріли у м. Боярка - четверо поранених, серед них - дитина.

Новосілки та Тарасівка - обстріли житлових районів.

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