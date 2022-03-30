Голова Київської обласної державної адміністрації Олександр Павлюк ввечері 30 березня повідомив про ситуацію в регіоні.

На Полісському напрямку відзначають рух ворожих військ уздовж державного кордону України з Республікою Білорусь. Одночасно окупаційні війська продовжують акумулювати в районі Чорнобильської АЕС та Зони відчудження.

На Броварському напрямку відбулося часткове виведення підрозділів з району окупованого російськими окупантами в напрямку кордону з РФ.

Найбільш небезпечними напрямками залишаються

Населені пункти вздовж Житомирської траси

Буча – Ворзель – Гостомель

Немішаєве, Дмитрівська громада, Макарівська громада

північ Вишгородського району.

Території деяких населених пунктів Баришівської, Калитнянської, Великодимерської територіальних громад Броварського району.

Загалом руйнування зафіксовано у 35 з 69 територіальних громад Київської області, що складає 50,7 %.

Ситуація по районах:

Білоцерківський, Бориспільський, Обухівський, Фастівський райони: ситуація контрольована.

Бучанський район: ситуація підконтрольна в більшості громадах напружена.

Броварський район: у результаті бойових дій на території Броварського району завдано значних ушкоджень інфраструктурі та житловому фонду. Внаслідок ворожих обстрілів є багато пошкоджених будинків місцевих мешканців.

Вишгородський район: ситуація в районі залишається напружена, але контрольована. Вишгородська, Петрівська та Пірнівска ТГ без змін, населенню надається необхідна допомога, здійснюється патрулювання вулиц. Продовжується робота по укріпленню обороноздатності району. Мінометним вогнем були обстріляні околиці села Лютіж, жертв та руйнувань немає.

В окупованих Іванківській, Димерської та Поліської ТГ гуманітарна катастрофа, відсутній зв‘язок, електропостачання, продукти харчування та ліків.

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