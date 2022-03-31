Що може значити відведення військ від столиці.

У Пентагоні відреагували на заяви рф про скорочення військової активності під Києвом. За словами речника Пентагону Джона Кірбі, відведено лише невелику кількість військ, передає CNN з посиланням на пресслужбу відомства.

"Чи був якийсь рух якихось російських підрозділів від Києва за останню добу або близько того? Так. Ми думаємо, що так. Невелика кількість. Але ми вважаємо, що це перегрупування, а не справжній відхід", – заяивив Кірбі.

За його словами, Росія не змогла захопити Київ, однак столицю ще не можна вважати безпечною.

"РФ не вдалося виконати своє завдання з підкорення України. Але вони все ще можуть застосовувати масову жорстокість проти країни, зокрема проти Києва. Ми бачимо це навіть сьогодні по авіаударах, що тривають, по столиці", – додав Кірбі.

Зазначимо, в Генштабі ЗСУ заявили, що рф відводить війська від Києва для ротації.

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