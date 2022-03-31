У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Про це 31 березня повідомляє Нацполіція регіону.

В результаті атаки ворога повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає.

Крім того, у Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки.

На Вишгородщині доба пройшла без активних бойових дій.

З Чернігівського та Димерського напрямку співробітники поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом сприяли евакуації понад 460 осіб.

У Броварському районі ситуація контрольована, співробітники поліції і надалі посилено несуть службу.

Нагадаємо, у Пентагоні назвали, де будуть нанесені авіаудари.

Як повідомляла Politeka, Арестович попередив, де будуть бої, а звідки ворог частково йде

Також Politeka писала, що прикордонники на Київщині спіймали диверсанта