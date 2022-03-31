У Бучанському районі від авіаудару ворога постраждало одне із сіл району. Про це 31 березня повідомляє Нацполіція регіону.
В результаті атаки ворога повністю зруйновано кілька житлових будинків громадян. Потерпілих немає.
Крім того, у Фастівському районі внаслідок бойових дій пошкоджень зазнав об’єкт інфраструктури. Пожежу ліквідували працівники ДСНС, після чого слідчі зафіксували наслідки.
На Вишгородщині доба пройшла без активних бойових дій.
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З Чернігівського та Димерського напрямку співробітники поліції у взаємодії з органами місцевого самоврядування, рятувальниками та Червоним Хрестом сприяли евакуації понад 460 осіб.
У Броварському районі ситуація контрольована, співробітники поліції і надалі посилено несуть службу.
Нагадаємо, у Пентагоні назвали, де будуть нанесені авіаудари.
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