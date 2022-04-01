Окупантів у селі було близько 2 тисяч і вони більше місяця перебували на території села.

Село Перемога Баришівського району Київської області було звільнене від окупантів, але зазнало руйнування. Більш того, російські війська замінували все село, щоб ніхто не втік. Про це повідомляє Київ Оперативний і публікує кадри.

Окупантів у селі було близько 2 тисяч і вони більше місяця перебували на території села. Люди опинилися в заручниках у окупантів. Російські військові не випускали з села людей і їхні телефони відібрали. А в тих будинках, де ніхто не жив, грабували і забирали все

Селу дісталося від окупантів - зруйновані паркани, будинки. Вони самі все обстрілювали, але людям розповідали, що це нібито роблять бійці ЗСУ. Їх брехню не зупиняло навіть те, що місцеві бачили все своїми очима і прекрасно знали, що обстріли вели росіяни.

"Обстріл, ще через 10 хвилин обстріл. Це нелюди, це рашисти, гірше німців. Не було ще такого ставлення до людей, це просто страшно. Вони як звірі", - згадує місцева мешканка.

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