У Києві як і раніше небезпечно, повертатися в місто ще рано. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає ВВС.
"Ризик загинути (у Києві) все ще високий. Тому всім тим, хто хоче повернутися, моя порада: почекайте ще трохи", - заявив Кличко.
За його словами, на північ і на схід від Києва ведуться "запеклі бої".
Раніше Генштаб ЗСУ в черговому зведенні заявив про те, що військовим вдалося повернути контроль над населеними пунктами в Київській та Чернігівській областях, над населеними пунктами Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.
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