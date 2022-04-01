Мер Києва Віталій Кличко заявив, що столиці як і раніше небезпечно і повертатися в місто ще рано.

У Києві як і раніше небезпечно, повертатися в місто ще рано. Про це заявив мер столиці Віталій Кличко, передає ВВС.

"Ризик загинути (у Києві) все ще високий. Тому всім тим, хто хоче повернутися, моя порада: почекайте ще трохи", - заявив Кличко.

За його словами, на північ і на схід від Києва ведуться "запеклі бої".

Раніше Генштаб ЗСУ в черговому зведенні заявив про те, що військовим вдалося повернути контроль над населеними пунктами в Київській та Чернігівській областях, над населеними пунктами Рудня, Шевченкове, Бобрик, Стара Басань, Нова Басань, Макіївка, Погреби, Бажанівка, Володимирівка, Шняківка, Сальне, Софіївка, Гаврилівка.

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