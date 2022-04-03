Волонтери з Києва просять допомоги, щоб створити виробництво форми та екіпіровки для Збройних сил України та територіальної оборони

Команда київських волонтерів, які з перших днів війни допомагають ЗСУ, ТрО і українцям, які потрапили в гуманітарну катастрофу в Чернігові, Харкові та на Київщині хочуть закупити екіпіровку для ЗСУ і ТрО, а також налагодити своє виробництво високоякісної форми.

"Дорогі мої друзі! Я представляю Гуманітарний штаб "Мішок". Працюємо з перших днів війни. Допомагаючи нам, Ви допомагаєте літнім незаможним людям, дітям. Воїнам, які стоять на захисті нашої держави. Ви наближаєте нашу перемогу. А ми просто виконуємо свою роботу. 5375 4141 1898 1322 Монобанк. 0991353532 Андрій

Дякую Вам! Разом ми сила!"- йдеться в повідомленні.

Для уточнення інформації з волонтерами можна зв'язатися в телеграм-каналі і на сторінці в Facebook.