У Київській області чоловік загинув від вибуху його замінованого автомобіля.

Житель села в Київській області, не чекаючи зачистки деокупованої території, попрямував туди, щоб забрати свій автомобіль, проте машина виявилася замінованою росіянами, і чоловік загинув від вибуху.

Про це повідомили в поліція Київщини у Facebook.

Інцидент стався 4 квітня. 32-річний житель села Гоголів прямував до села Плоске, де відшукав свій автомобіль.

"Чоловік знехтував інструкціями правоохоронців, не став чекати зачистки території, сів в авто і поїхав додому. У дворі будинку чоловік відкрив багажне відділення легковика, після чого стався вибух. Чоловік отримав травми черева і таза несумісні з життям. Як виявилося, автомобіль був замінований російськими військовими.

Після цього інциденту поліція ще раз звернулися до громадян, які повертаються на звільнені від окупантів території. Не чіпати предмети і речі, заздалегідь не перевірені фахівцями.

"Радимо повертатися в приміщення після того, як вибухотехніки проведуть перевірку доріг і приміщень. У разі виявлення підозрілих предметів, не торкайтеся до них, Обгородіть територію і негайно телефонуйте на спецлінію "102", - зазначили в поліції.

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