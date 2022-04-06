У Київській держадміністрації розповіли, скільки людей загинули і постраждали з початку військового вторгнення росії.

У Києві за 40 днів повномасштабного російського вторгнення загинули 89 мирних осіб, серед них 4 дитини, поранені – 398 осіб, серед них – 20 дітей. Про це повідомили в офіційному телеграм-каналі Київської міської державної адміністрації.

Повідомляється, що в столиці ведуть перелік постраждалих через повітряні атаки об'єктів. Так, вже відомо, що від ворожих ударів окупанта з 24 лютого пошкоджено 167 житлових будинків різних типів, 44 школи, 26 дитячих садків та 1 дитячий будинок. Також пошкодження отримали 11 адміністративних будівель. Масштаби пошкоджень різні: великі, середні і незначні.

Також від дій російського агресора постраждали: 2 спортивних об'єкти, 5 об'єктів соціальної сфери, 17 – охорони здоров'я, 10 – культурної сфери, 48 об'єктів транспортної інфраструктури.

Адміністрація Києва закликає жителів столиці не втрачати пильності і при перших сигналах повітряної тривоги слідувати в укриття. Сьогодні в Києві стало безпечніше, але все ще залишається загроза повітряних атак. Виїхали зі столиці просять поки утримуватися від повернення.

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