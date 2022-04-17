У Києві та області зменшили тривалість комендантської години. Починаючи з 17 квітня, вона триватиме з 22:00 до 5:00.
Про це повідомляє телеграм-канал Віталія Кличка
Раніше комендантська година у Києві та області тривала з 21:00 до 6:00. Натомість тепер вона розпочинатиметься на годину пізніше, а закінчуватиметься на годину раніше, тобто з 22:00 до 5:00.
Раніше повідомлялося, як багатотисячне угруповання окупантів було успішно зупинено 80 бійцями під Києвом.
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