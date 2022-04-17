У Бородянці на Київщині рятувальники продовжують розбирати завали після російської окупації. З-під них вже дістали тіла 41 загиблого.
Про це повідомляє прес-центр Державної служби України з надзвичайних ситуацій (ДСНС) в Telegram.
У відомстві повідомили, що 16 квітня проводилися роботи з розбору завалів двох зруйнованих обстрілами багатоповерхових житлових будинків. Під час проведення робіт дістали тіло ще одного загиблого.
"Всього з 6 квітня з 7 зруйнованих багатоповерхових житлових будинків в центрі міста, на 5 - роботи завершені повністю. З початку проведення робіт вилучено тіла 41 загиблої людини", - йдеться в повідомленні.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
Окупанти пішли в наступ на Запорізькому напрямку, ЗСУ готові відповісти: "Ми чекали цього дня"
"Був підбитий з суші": мати моряка, що вижив, розповіла про долю екіпажу крейсера "Москва"
Дмитро Комаров закликав жителів Донбасу обов'язково евакуюватися: "В таких умовах жити неможливо!"
Рашисти обстріляли центр Харкова: відомо про загиблих
Раніше повідомлялося, як багатотисячне угруповання окупантів було успішно зупинено 80 бійцями під Києвом.
Як повідомляла Politeka, Мер Бучі розповів нові подробиці розтину братських могил.
Нагадаємо, пам'ятник архангелу Михайлу на площі в Бородянці дивом уцілів після обстрілів.