Укрзалізниця повідомила про початок відновлення залізничного мосту, який об'єднає Київ і міста-сателіти

Укрзалізниця повідомляє про початок робіт з відновлення залізничного мосту в Київській області. Так, в роботі задіяні залізничники Львівського мостобудівного поїзда, а також фахівці Держспецслужби транспорту.

В даний час йде облаштування ростверків і тимчасових опор, після чого почнеться установка прогонової будови. Відновлення мосту дозволить Укрзалізниці повернути залізничне сполучення з низкою міст-сателітів Києва. Роботи планується завершити до 8 травня.

Зазначимо, що на сторінці Укрзалізниці у Facebook також показали відео, яке було знято на цьому залізничному мосту. На кадрах можна побачити фахівців, які займаються відновленням переправи.

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