Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти.

У Київській області за час повномасштабного вторгнення російські окупанти завдали руйнувань 120 навчальним закладам. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.

Він зазначив, що виявили зруйнованими чи пошкодженими:

5 закладів професійно-технічної освіти,

68 закладів загальної середньої освіти,

44 заклади дошкільної освіти,

3 заклади позашкільної освіти.

"Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу", - добавив Павлюк.

Зазначимо, за даними Міносвіти, дистанційну форму навчання організовано в понад 12 тис. закладах загальної середньої освіти України, а до навчання повернулися більше ніж 3,6 млн учнів.

Також кількість тимчасово переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 81 тис. осіб.

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