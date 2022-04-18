У Київській області за час повномасштабного вторгнення російські окупанти завдали руйнувань 120 навчальним закладам. Про це повідомив голова Київської ОВА Олександр Павлюк.
Він зазначив, що виявили зруйнованими чи пошкодженими:
- 5 закладів професійно-технічної освіти,
- 68 закладів загальної середньої освіти,
- 44 заклади дошкільної освіти,
- 3 заклади позашкільної освіти.
"Зараз проводиться фотофіксація і обстеження закладів освіти. Також розробляються плани організації освітнього процесу", - добавив Павлюк.
Зазначимо, за даними Міносвіти, дистанційну форму навчання організовано в понад 12 тис. закладах загальної середньої освіти України, а до навчання повернулися більше ніж 3,6 млн учнів.
«Виробництво поставлено на паузу»: спливли великі проблеми рф з озброєнням
У максимальній якості: Google перестав приховувати секретні місця і військові бази росіян, фото
Возять у закритих вагонах: окупант видав, де росіяни набирають "новобранців"
Успіху не мав, зазнав втрат: в Генштабі повідомили, де вдалось відбити штурм ворога
Росіяни вивозять залізницею з Білорусі свою техніку: нові дані Генштабу
Також кількість тимчасово переміщених дітей, які долучилися до навчання з інших областей, сягає майже 81 тис. осіб.
Нагадаємо, які культурні об'єкти були знищені окупантами в Києві та 10 областях
Як повідомляла Politeka, окупанти вирішили роздати українських дітей в російські сім'ї: 130 тисяч вже були вивезені
Також Politeka писала, що на Київщині виникло нове кладовище з невинними жертвами війни