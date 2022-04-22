З 37 зруйнованих або пошкоджених мостів на 11 вже відновлено рух, ще на 15 зараз тривають роботи, місцями влада облаштовує тимчасові переправи. Про це повідомив голова Київської обласної Військової адміністрації Олександр Павлюк у Telegram.
Крім відновлення руху через річки розчищено понад 300 кілометрів доріг і вулиць у звільнених від російських окупантів населених пунктах. Також знешкоджено понад 20 тисяч вибухонебезпечних предметів.
"Відновили водопостачання в 92 населених пунктах, газопостачання в 101 населеному пункті. Тільки за останню добу світло відновлено в 27 населених пунктах. Роботи тривають", - сказав Павлюк.
Раніше ми повідомляли, що рятувальники розібрали всі завали будівель в Бородянці Київської області. Про це розповів в.о. голови Бородянської селищної ради Георгій Єрко.
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"На сьогодні розібрали всі завали. Знищено повністю 8 багатоповерхових будинків, 32 будинки пошкоджені частково. На території нашої громади знищені приватні будинки-близько 500 будинків знищені повністю, частково зруйновані або пошкоджені ще близько 450 будинків", - заявив Єрко.
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