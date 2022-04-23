Український фотограф Роман Наумов опублікував фото українських будинків та вулиць на Київщині, які були взяті із Google та ті, які він зробив особисто після того, як Київську область звільнили українські військові.

Знімки Роман Наумов опублікував на своїй сторінці у Facebook.

За словами Наумова, він показав, як виглядали населені пункти Київської області до приходу до них російської окупаційної армії і як вони виглядають зараз.

"Полистав в Google фотографії вулиць Київщини, порівняв зі своїми фотографіями… До та після російського миру", - підписав свої роботи фотограф.

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