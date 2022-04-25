Армія окупантів залишила багато неприємних сюрпризів у лісі Київської області, тепер територію захищають наші ЗСУ.

Інженерна рота 112 бригади сил територіальної оборони Збройних сил України (сили ТрО ЗСУ) зачищає ліс на Київщині, де стояла реактивна артилерія терористів РФ 37-ї окремої гвардійської мотострілецької бригади (в/ч 69647). Судячи з фото, які зробили наші бійці, ці окупанти з Бурятії. Відстань від військового містечка в Кяхті до цих позицій в передмісті столиці - 6400 км. про це повідомило Міністерство оборони України в Facebook.

"Навіть якщо долати цю відстань легковим транспортом без зупинок – дорога займе від 3 до 4 днів. Так що, бачте, російські війська довше їхали в Україну, ніж встигли тут "повоювати", - йдеться в повідомленні Міноборони.

Там додали, що системами залпового вогню російські підрозділи остелили цивільну забудову мирних українських сіл і містечок у Київській області. Використовували вони і заборонені міжнародними конвенціями касетні боєприпаси.

"Та за всі злочинні дії позиції "бойових" бурят точними пострілами знищила Українська реактивна артилерія", - додали в Міноборони.

Також зазначається, що розмінування українських територій триває. Роботи ще занадто багато. Так що українців просять бути обережними, тому що російських "подарунків" навколо ще достатньо.

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