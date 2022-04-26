Під Києвом нетверезий водій на автомобілі Renault на смерть збив одну жінку і покалічив іншу. Сам вилетів з дороги на узбіччя.

Про це повідомляє Telegram-канал dtp.kiev.ua.

Смертельне ДТП сталося в селі Калита Броварського району. Драгер показав, що у горе-водія в крові було 1,7 проміле.

Відомо, що жінки рухалися на велосипеді. Одна з них загинула на місці, за життя іншої наразі борються лікарі. Постраждалу будуть транспортувати до лікарні в столицю.

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