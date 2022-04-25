В Киеве в результате взрыва гранаты в квартире на улице Кирилловской, один мужчина погиб, двое пострадали. Об этом сообщает dtp.kiev.ua.
«На день рождения нетрезвые мужчины решили поиграть, как они думали, муляжом гранаты. Собрали и вытащили чеку. Взрыв. Очень просим вас не играть с гранатами. Спасибо", - говорится в сообщении.
Также публикуют кадры с места ЧП.
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Также добавим, в полиции сообщили, что в Киеве правоохранители сообщили о подозрении мужчине за незаконное хранение боеприпасов
Во время патрулирования полицейские обратили внимание на подозрительное поведение прохожего вблизи многоэтажки на улице Петра Вершигоры. В ходе проверки у мужчины в рюкзаке обнаружили гранату РГД-5 и запал к ней. Объяснить происхождение боеприпасов мужчина не смог. Теперь местному жителю 1986 года рождения грозит до семи лет тюрьмы.
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