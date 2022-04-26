Нагадаємо, відкриття арки Дружби народів відбулося в 1982 році після чотирирічного будівництва і було приурочено до 60-річного ювілею утворення СРСР.

Монумент трудящих являє собою двофігурну композицію (висота 6,2 м) робітників — українця і росіянина, які тримають стрічку з Орденом Дружби народів.

Саме їх сьогодні, 26 квітня, і демонтують назавжди. При цьому в процесі роботи стався казус - у одного з робітників відвалилася голова.

"Поганий знак для вас, орки", "ще один поганий знак для рашистів", - коментують кадри в мережі.

Раніше мер Києва Віталій Кличко заявив, що приберуть з пагорба і композицію з червоного граніту поруч. Оскільки процедура демонтажу композиції складніше, її спочатку закриють оздоблювальними матеріалами. До знесення її можна буде використовувати як простір для експозицій.

Сама арка з титанових листів не буде демонтована, проте її перейменують. "Старі символи набувають нового значення! І підсвітимо її кольорами українського прапора", - заявив Кличко.

Зазначимо, що в листопаді 2018 року активісти зобразили на арці Дружби народів у Києві тріщину на знак солідарності з українськими політв'язнями, яких утримують у російських в'язницях.

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