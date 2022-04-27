У Києві на Оболоні 34-річний чоловік у стані алкогольного сп'яніння відкрив вогонь з пістолета у під'їзді багатоповерхівки.
Про це повідомили в поліції Києва.
Коли на виклик приїхали патрульні, киянин погрожував їм гранатою.
Під час обшуку у чоловіка вилучили дві гранати, вогнепальну зброю, карабіни та близько тисячі патронів. Його затримали. Порушнику загрожує від трьох до семи років позбавлення волі.
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Відомо, що чоловік раніше не судимий, а поліцію викликала його співмешканка.
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