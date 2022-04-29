Зрадник України і розпалювач війни олег царьов знову "відзначився"

На фейл недоумкуватого "екс-регіонала" звернув увагу блогер "Фашик Донецький" в телеграм.

Так, за словами Царьова, за час окупації в Київській області він разом з орками рили вручну окопи і біндажі в чорнобильських лісах. Що потішило користувачів мережі:

"Я думав, він такий через алкоголізм, а це радіація;

Та ну, нехай буде. Його показуватимуть, як наслідки Чорнобиля;

Не судіть строго Олежку, у нього перманентний запій;

Ахах, уявляю як Яник по Чорнобилю, на пеньках стрибав з цим алкашем. Сподіваюся вони вже світяться вночі;

Хто-небудь скаже їм, що в Чорнобилі ще радіація водиться"

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