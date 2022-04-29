Зрадник України і розпалювач війни олег царьов знову "відзначився"
На фейл недоумкуватого "екс-регіонала" звернув увагу блогер "Фашик Донецький" в телеграм.
Так, за словами Царьова, за час окупації в Київській області він разом з орками рили вручну окопи і біндажі в чорнобильських лісах. Що потішило користувачів мережі:
"Я думав, він такий через алкоголізм, а це радіація;
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Та ну, нехай буде. Його показуватимуть, як наслідки Чорнобиля;
Не судіть строго Олежку, у нього перманентний запій;
Ахах, уявляю як Яник по Чорнобилю, на пеньках стрибав з цим алкашем. Сподіваюся вони вже світяться вночі;
Хто-небудь скаже їм, що в Чорнобилі ще радіація водиться"
Нагадаємо, Арестович озвучив позитивний сценарій для України у війні з російськими загарбниками.
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