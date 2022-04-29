В українській столиці спіймали щонайменше дві людини, які можуть бути колаборантами.

Після "прильоту" російських ракет по житловому будинку в Шевченківському районі Києва спіймали як мінімум двох людей, які фотографували місце удару і пересилали фото ворогові. Про це в ефірі Всеукраїнського телемарафону заявив заступник міністра внутрішніх справ Євген Єнін.

"Буквально вчора після вибухів, що сталися на території Шевченківського району Києва, правоохоронцями, зокрема силами Нацполіції, були затримані щонайменше двоє підозрілих осіб, які здійснювали фотозйомку результатів розриву ракет на території Шевченківського району, а також їх подальшу пересилку на російські мобільні термінали", - розповів Єнін.

За його словами, правоохоронці перевірили телефони затриманих і підтвердили, що вони є передплатниками сепаратистських і проросійських ресурсів, підписані на специфічні телеграм-канали, а також мають специфічний зміст в телефонних книгах.

Нагадаємо, в четвер, 28 квітня, в центральній частині Києва ворожі ракети потрапили в об'єкт і житловий будинок поруч. Будинок був новим і малонаселеним. Внаслідок попадання в житловий будинок постраждало десять осіб, а пізніше знайшли тіло загиблої журналістки Радіо Свобода віри Гирич.

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