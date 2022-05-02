Як пише Politeka.net, у Київській області сталася ДТП-зіткнулися автомобіль BMW і скутер. В результаті аварії водій і пасажирка моторолера загинули на місці, повідомляє прес-служба ГУНП в Київській області.
Зазначено, що ДТП сталася у вечірній час першого травня.
"В організмі керуючого іномарки виявили 1.8 проміле алкоголю. Водій затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання", - повідомляє поліція.
Правоохоронці вже розпочали досудовий розгляд. Тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі за ДТП, в якому загинули 32-річна пасажирка і 36-річний чоловік.
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