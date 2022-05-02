У поліції Київської області повідомили про ДТП, в результаті якого загинули люди.

Як пише Politeka.net, у Київській області сталася ДТП-зіткнулися автомобіль BMW і скутер. В результаті аварії водій і пасажирка моторолера загинули на місці, повідомляє прес-служба ГУНП в Київській області.

Зазначено, що ДТП сталася у вечірній час першого травня.

"В організмі керуючого іномарки виявили 1.8 проміле алкоголю. Водій затриманий і поміщений в ізолятор тимчасового утримання", - повідомляє поліція.

Правоохоронці вже розпочали досудовий розгляд. Тепер чоловікові загрожує до 12 років позбавлення волі за ДТП, в якому загинули 32-річна пасажирка і 36-річний чоловік.

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