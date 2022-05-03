У телеграм-каналі "Правда Геращенко" оприлюднили відео, в якому військовослужбовець розповів про мужній вчинок мешканки Мотижина на Київщині. Виявилося, що 70-річна місцева жителька, будинок якої стояв на краю села, ходила до окупантів і вивідувала інформацію про їхні позиції.
За словами військовослужбовця, жінка дивилася на позиції російських окупантів, вважала їх техніку і через сина по телефону передавала інформацію українським захисникам. За різними оцінками, за допомогою даних бабусі, ЗСУ вдалося знищити від 50 до 100 одиниць ворожої техніки.
Однак, орки просікли, хто їх зливає і з жінкою жорстоко розквиталися. Військовий розповів, що російські окупанти зрівняли з землею будинок мешканки Мотижина, а потім їздили по цьому місцю танками. На жаль, мужня бабуся загинула.
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