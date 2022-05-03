На Київщині літня жінка, яка жила на краю села, ходила до окупантів і рахувала техніку, а потім передала інформацію нашим захисникам.

У телеграм-каналі "Правда Геращенко" оприлюднили відео, в якому військовослужбовець розповів про мужній вчинок мешканки Мотижина на Київщині. Виявилося, що 70-річна місцева жителька, будинок якої стояв на краю села, ходила до окупантів і вивідувала інформацію про їхні позиції.

За словами військовослужбовця, жінка дивилася на позиції російських окупантів, вважала їх техніку і через сина по телефону передавала інформацію українським захисникам. За різними оцінками, за допомогою даних бабусі, ЗСУ вдалося знищити від 50 до 100 одиниць ворожої техніки.

Однак, орки просікли, хто їх зливає і з жінкою жорстоко розквиталися. Військовий розповів, що російські окупанти зрівняли з землею будинок мешканки Мотижина, а потім їздили по цьому місцю танками. На жаль, мужня бабуся загинула.

Нагадаємо, Окупанти в жаху відмовляються від наступу на Харківщину, стала відома причина: "Тримають взагалі жорстко...".

Як повідомляла Politeka, "Сам себе загнав у глухий кут": керівник Головного управління розвідки про долю Путіна після війни.

Також Данилко зізнався, чому засмутився, побачивши себе в списку осіб нон грата в рф: "Боже, я що...".