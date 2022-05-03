Селище Гостомель під Києвом було одним з перших, хто опинився в російській окупації і перебував у ній близько місяця. За цей час армія росіян зруйнувала багато будинків і познущалася над мирними жителями.

Однак, українці навіть у складних умовах після окупації почали відновлювати своє селище і повертати його до життя. І деякі підійшли до цього дуже творчо.

У телеграм-каналі "Правда Геращенко" опублікували кадри з Гостомеля, на яких можна побачити оздоблений квітами паркан. Виявилося, що таким чином люди намагалися приховати сліди від куль і осколків, які прилетіли в нього з рук окупантів. Треба сказати, що виглядає така творчість дуже мило і вельми оригінально.

"Селище Гостомель під Києвом було однією з найгарячіших точок російсько-української війни в перший місяць після повномасштабного вторгнення рф. Місяць по тому після звільнення, В поранений Гостомель поступово повертається життя, а жителі намагаються позбавити своє місто від шрамів війни. На паркані одного з приватних будинків навколо слідів від куль, що залишилися після боїв, "розцвіли" квіти. Нашу націю не зломити!",- йдеться у підписі до фотографій у телеграм-каналі.

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