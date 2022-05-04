На околицях Києва, там, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.

Про це голова штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук повідомив у Телеграмі.

"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - заявив Корнічук.





За його словама, КМВА просить киян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – на Житомирському та Вишгородському напрямках.

Також КМВА наголошує на дотриманні правил безпеки. При виявленні вибухонебезпечних предметів слід повідомляти в ДСНС за номером 101.

Нагадаємо, на Київщині люди прикрасили квітами сліди від куль на паркані, щемливі кадри.

Також колаборантів спіймали під Бучею: ділилися інформацією про сусідів і допомагали з житлом.

Як повідомлялось, на Київщині знайшли ще одне масове захоронення жертв окупантів.