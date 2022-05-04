На околицях Києва, там, де велися бойові дії, зберігається мінна небезпека.
Про це голова штабу Київської міської військової адміністрації Сергій Корнійчук повідомив у Телеграмі.
"Ми завершуємо розмінування парку, пляжу та залізниці у районі Пуща-Водиця. Також небезпечним для цивільного населення є район Виноградар", - заявив Корнічук.
За його словама, КМВА просить киян не відвідувати лісопаркові зони, особливо на околицях міста – на Житомирському та Вишгородському напрямках.
Також КМВА наголошує на дотриманні правил безпеки. При виявленні вибухонебезпечних предметів слід повідомляти в ДСНС за номером 101.
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Звозять в морг Горлівки: десятки окупантів не змогли вижити в Запорізькій області, нові дані
Вже не до 2035-го: Арестович "оновив" свій прогноз щодо термінів війни
Оголошено I рівень небезпеки: Київщину "підморозить", деталі прогнозу
Окупанти пішли на другу фазу наступу, змінивши цілі: в Міноборони розкрили найближчі плани рф
Нагадаємо, на Київщині люди прикрасили квітами сліди від куль на паркані, щемливі кадри.
Також колаборантів спіймали під Бучею: ділилися інформацією про сусідів і допомагали з житлом.
Як повідомлялось, на Київщині знайшли ще одне масове захоронення жертв окупантів.