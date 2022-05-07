Зловмисник ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже півмільйона гривень. Про це повідомляє прокуратура столиці.

Протягом березня-квітня 2022 року під приводом поставки військового спорядження для потреб військовослужбовців ЗСУ зловмисник заволодів майном та грошовими коштами волонтерів міста Києва.

За даними слідства, підозрюваний запропонував волонтеру свої послуги з перевезення військового екіпірування з Києва до Чернігова. Волонтер передав чоловіку військове спорядження - 40 бронежилетів, 15 рацій, 4 коробки кровозупиняючих медичних засобів на загальну суму майже 12,3 тис. євро. Зазначене екіпірування волонтер придбав за власні кошти для ЗСУ та мав намір передати до Чернігівської військової обласної адміністрації для подальшого розподілення за потребами військовослужбовців.

З отриманим військовим екіпіруванням громадянин зник і продав його, а виручені від реалізації грошові кошти привласнив.

Також правоохоронцями встановлено, що впродовж березня-квітня підозрюваний входив у довіру до інших волонтерських організацій столиці, запевняючи їх у своїх можливостях поставити з-за кордону військове спорядження, у тому числі дрони, та таким чином заволодів їхніми грошовими коштами.

Загалом за цей період він ошукав волонтерів столиці на загальну суму майже півмільйона гривень.

За місцем його проживання правоохоронці провели обшуки, в ході яких вилучено речові докази.

Чоловіку повідомили про підозру. Наразі вирішується питання про обрання підозрюваному запобіжного заходу у вигляді тримання під вартою.

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