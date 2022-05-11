Росія планує надалі захопити Київ, створити нове державне утворення і включити його до складу Росії.

Про це, як пише Politeka.net, в ході брифінгу заявив заступник начальника ГОУ Генштабу ЗСУ Олексій Громов.

"Ймовірними послідовними діями противника ми розглядаємо його спроби взяття під контроль території Одеської, Миколаївської і частково Запорізької областей, створення сухопутного коридору в Придністровський регіон Республіки Молдова, захоплення території Центральної України, оволодіння Києвом, інсценування перевиборів в законодавчі і виконавчі органи влади з приведенням до влади проросійських сил, створення нового державного утворення і включення його до складу Росії", - заявив Громов.

За словами представника Генштабу ЗСУ, таким чином, противник буде намагатися домогтися своєї стратегічно-політичної мети. Громов також запевнив, що ЗСУ будуть цьому протидіяти.

Коментуючи проблему з блокуванням морських портів, Громов звернув увагу на ситуацію навколо острова Зміїний.

"Це також наша територія, яка тимчасово захоплена. В даний час острів Зміїний є також одним з ключових вузлів нашої території, повернення його під свій контроль дозволить нам протистояти противнику в блокуванні Одеського портового хаба і в пануванні в Чорноморському морському регіоні», - повідомив Громов.

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